Mehrere Millionen Barrel Erdöl vermutet die OMV in 4000 Metern Tiefe. Ein neues "Goldenes Zeitalter" erwartet in Neusiedl an der Zaya dennoch niemand.

Österreichs Erdölreserven sind offenbar noch nicht aufgebraucht. Die OMV wird im Weinviertel wieder nach dem "Schwarzen Gold" bohren. Und zwar im großen Stil. Im Herbst soll es losgehen. Bis in eine Tiefe von 4000 Metern will man vorstoßen. Als Schlüsselbohrung ...