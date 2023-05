Im Gerichtssaal geht die Fehlersuche beim Tannenhof weiter

Plus

Die ehemalige Pflegedienstleiterin des obersteirischen Pflegeheims Tannenhof sagte am dritten Prozesstag erstmals am Landesgericht Leoben aus. Ihre oftmalige Forderung nach Wiedereinstellung einer Hygienefachkraft sei abgeschmettert worden. Der Anwalt der Ex-Chefs hingegen brachte bei Gericht eine Stellungnahme ein. Darin wird kritisiert, die Anklage werfe seinen Mandaten etwas vor, was der Gesetzgeber erst im November 2020 einforderte.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU Nach einem folgenschweren Coronaausbruch im Tannenhof in St. Lorenzen im Mürztal im November 2020 musste das Bundesheer einspringen, weil sich auch viele Mitarbeiter angesteckt hatten. BILD: SN/APA/KARIN ZEHETLEITNER/KARIN ZEH Die Angeklagten vor Gericht in Leoben.