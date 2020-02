Im Jahr 2003 gestohlene Engelsskulptur in Wien aufgetaucht

In einem Antiquitätengeschäft in der Wiener City ist eine im Jahr 2003 aus der Pfarrkirche Gaaden (Bezirk Mödling) gestohlene Engelsskulptur sichergestellt worden. Das Werk des Stuckateurs und Bildhauers Giovanni Giuliani (1664-1744) hat einen Wert von etwa 15.000 Euro, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag.

Die Sicherstellung erfolgte im Rahmen von österreichweiten Schwerpunktkontrollen des Bundeskriminalamtes bei Antiquitätenhändlern im vergangenen Herbst. Angebotene Kunst- und Kulturgüter wurden dabei mit der Kunst- und Fahndungsdatenbank abgeglichen. Eine Händlerin in der Wiener Innenstadt dürfte die Engelsskulptur durch einen Privatkauf aus einem Nachlass erlangt haben, teilte die Polizei mit. Die Statuette wurde am 25. November 2019 sichergestellt. Sie war am 21. Mai 2003 gestohlen worden. Am Montag wurde die Skulptur der Geistlichkeit des Zisterzienserstiftes Heiligenkreuz und der Pfarre Gaaden zurückgegeben. Quelle: APA