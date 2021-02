Im Strafvollzug derzeit 42 Corona-Infektionen

Aktuell sind in den heimischen Gefängnissen 35 Insassen und sieben Justizwachebeamte mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie im vergangenen Frühjahr haben sich in den Justizanstalten (JA) insgesamt 245 Insassen mit SARS-CoV-2 angesteckt. 210 sind wieder genesen. Diese Zahlen hat das Justizministerium am Dienstag auf APA-Anfrage bekannt gegeben.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT