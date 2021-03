Im Straßenverkehr sterben dreimal so viele Männer wie Frauen

In den vergangenen Jahren sind in Österreich dreimal so viele Männer wie Frauen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Während das Verhältnis bei den Pkw-Insassen 2:1 beträgt, ist es beim Motorrad fast 34:1, berechnete der VCÖ aus den Zahlen der Statistik Austria. Auch bei Alko-Unfällen ist der Unterschied groß: 86 Prozent waren Männer, hieß es am Freitag.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Im Straßenverkehr sterben deutlich mehr Männer als Frauen