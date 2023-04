Im Uber vergessen: Hamster, Nebelmaschine, Urne

Am häufigsten vergessen Fahrgäste ihr Telefon, die Geldbörse und ihre Schlüssel, manchmal fallen Verlustmeldungen aber viel skurriler aus, geht aus dem "Uber Lost & Found Index 2023" hervor. Dort sind auch ein Hamster, eine Nebelmaschine und ein Kreuz mit der Asche einer Verstorbenen gelistet sowie ein laut dem Kunden "wichtiger Schwangerschaftstest". Mit der größten Zahl an Fahrten in Österreich liegt Wien mit knapp 1.300 vergessenen Gegenständen vor Salzburg und Graz.

Im europäischen Städte-Vergleich rangiert Paris im Index ganz oben. Auf den Plätzen folgen Madrid und Lissabon. Bemerkt der Fahrgast den Verlust, kann er den Fahrer über die App des Fahrdienstvermittlers kontaktieren. "In der Regel kehren vergessene Gegenstände innerhalb weniger Stunden zu ihren Besitzerinnen und Besitzern zurück", sagte Martin Essl von Uber Österreich. An Samstagen und Sonntagen werde hierzulande besonders oft etwas liegen gelassen, die meisten Verlustmeldungen gibt es in heimischen Städten - gefahren wird in Wien, Salzburg und Graz - zwischen 8.00 und 13.00 Uhr. Das liegt womöglich daran, dass der Verlust nach dem Ausgehen am Abend erst dann bemerkt wird.

Weltweit trudelten mehrfach Verlustmeldungen zu tierischen Begleitern ein, die im Wagen vergessen worden waren, hieß es am Freitag. Darunter waren laut Uber Hunde, Schildkröten, Hamster und eine Ratte - alle seien sicher nach Hause gebracht worden. Außerdem blieben Sackerl mit "Gras", Pre-Rolls und Pens sowohl für medizinische als auch für Freizeitzwecke liegen, insgesamt sei "ein hoher Anstieg an vergessenen Cannabis-Waren" verzeichnet worden. Häufig wurden auch Minnie-Mouse-Ohren, Lichtschwerter, Disney Magic Bands und Zauberstäbe a la Harry Potter entdeckt. Die Nintendo Switch war in dem Jahr mit mehr als 70 vergessenen Geräten die Nummer 1 unter den verlorenen Spielekonsolen. Viele Dinge sind aber nur für die Besitzerinnen und Besitzer selbst wirklich kostbar: "Falsche Zahnprothesen und Zähne nehmen weiterhin den größten Anteil an den verlorenen Gegenständen im Vergleich zum Vorjahr ein."