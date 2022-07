Im Urlaub mit dem E-Scooter

Andere Länder, andere Regeln: Wer mit seinem Elektroroller auf der Strandpromenade fahren möchte, der sollte sich zuvor über die erlaubte Höchstgeschwindigkeit und Helmpflicht informieren.

E-Scooter liegen voll im Trend. Der Wildwuchs bei den Tretrollern ist aber längst auch zum öffentlichen Ärgernis geworden: In vielen Städten liegen abgestellte Geräte kreuz und quer auf Gehsteigen und am Straßenrand herum, sie behindern andere Verkehrsteilnehmer.

Damit nicht genug: Viele Lenker unterschätzen die Gefahren, die mit den spaßigen Vehikeln verbunden sind. In Wien ist die Zahl an Verkehrsunfällen mit Personenschäden, an denen E-Scooter-Fahrer beteiligt sind, stark angestiegen. Laut Statistik der Polizei geschahen von Jänner bis Ende Juni ...