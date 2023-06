Im Vorjahr 47.482 Hochzeiten und 13.997 Scheidungen

Im Vorjahr haben 47.482 Paare in Österreich standesamtlich geheiratet und 13.997 sind gerichtlich geschieden worden. 2022 wurden außerdem 1.598 eingetragene Partnerschaften begründet und 138 aufgelöst. "Nachdem die Zahl der Hochzeiten in Österreich während der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen war, gaben einander 2022 um 6.371 bzw. 15,5 Prozent mehr Paare das Ja-Wort als im Jahr davor, berichtete Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Donnerstag.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Ehe-Plus nach deutlichem Rückgang in ersten beiden Pandemiejahren