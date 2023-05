Immer mehr Arten in Gefahr

49 Prozent der Tiere Kärntens sind vom Aussterben bedroht. Besonders in Gefahr sind Endemiten, also jene Tiere, die ausschließlich in Kärnten vorkommen. Insgesamt werden in der Roten Liste der in Kärnten gefährdeten Arten, die am 25. Mai präsentiert wird, 8468 Tierarten aufgelistet, 4179 davon gelten als Spezies mit erhöhtem Aussterberisiko. Darunter vier Prozent Wirbeltiere, der Rest sind Weichtiere, Spinnentiere, Krebstiere oder Insekten. "Die meisten Tiere beachtet man nicht. Wir haben überhaupt keine Idee davon, was rund um uns herum lebt", sagt Christian Komposch vom Ökoteam, dem Institut für Tierökologie und Naturraumplanung, der die Arbeit an der Roten Liste der gefährdeten Tierarten koordiniert hat.

Auch sehr kleine Tiere haben Aufgaben auf diesem Planeten, erklärt Komposch. Gäbe es etwa die rund 45.000 Spinnenarten nicht, wären wir von einer Unzahl an Insekten genervt. Denn Spinnen vertilgen weltweit jedes Jahr rund 400 bis 800 Millionen Tonnen Insekten. Zum Vergleich: Der jährliche Fleischkonsum des Menschen liegt bei rund 400 Millionen Tonnen. Dabei wären intakte Ökosysteme wichtige Verbündete im Kampf gegen die Klimakrise. Ein widerstandsfähiges Ökosystem basiere auf einer breiten Basis. "Je dünner die Basis wird, umso labiler wird das System", sagt Komposch und verdeutlicht: "Irgendwann kippt das System. Im Kippen kann ich es nicht mehr abfangen, doch erst dann beginnen wir, zu begreifen was los ist."

Dafür Bewusstsein schaffen soll auch eine Sonderausstellung zum Artensterben, die noch bis Oktober im Landesmuseum in Klagenfurt zu sehen sein wird. Im Zusammenhang mit Biodiversität betont Werner Petutschnig von der Abteilung Umwelt, Energie und Naturschutz die Bedeutung von Endemiten. Dabei handelt es sich um 369 Tierarten, die weltweit nur in Kärnten vorkommen, wie die Gefältelte Schließmundschnecke. Sie lebt, wie viele andere Laufkäfer- und Spinnenarten, ausschließlich auf der Koralm, einem Hotspot für Endemiten.

Die Artenvielfalt gerät durch den Klimawandel, die Flächenversiegelung und monotone Land- und Forstwirtschaft in Gefahr - und das nicht nur in Kärnten; österreichweit sind 83 Prozent der Arten und 79 Prozent der Lebensräume in einem mangelhaften bis schlechten Zustand, wie ein Bericht der European Environment Agency aufzeigt. Auch global ist Artensterben ein wachsendes Problem; eine Million Arten könnten in den nächsten Jahrzehnten von der Erde verschwinden. Abhilfe schaffen soll die Renaturierung von Flächen oder Initiativen wie das Projekt Trittsteinbiotope, bei dem kleine Flächen Wald außer Nutzung gestellt werden. Das soll dabei helfen, isolierte Lebensräume zu vernetzen. "Jeder Einzelne kann etwas tun", betont Petutschnig, auch im eigenen Garten: Den Rasen wachsen lassen, möglichst viele verschiedene einheimische Sträucher anpflanzen: "Die Thujenhecke bringt der Artenvielfalt nichts", sagt der Biologe. Er hat selbst einen Teich in seinem Garten, in dem zwei verschiedene Molcharten leben.