Immer mehr brutale Raubüberfälle in Wohnungen

Skrupellose Tätergruppen aus Osteuropa bedrohen und misshandeln ihre Opfer. Für diese sind die Folgen aus vielerlei Hinsicht verheerend.

Die Täter nutzen das Überraschungsmoment, überrumpeln ihre Opfer, fesseln, misshandeln und bedrohen sie, durchwühlen die Wohnung und flüchten: Seit einigen Jahren nehmen diese brutalen Raubüberfälle auf Personen in deren eigenen vier Wänden zu. Sie sind in ihrem Ablauf derart typisch, dass ihnen Kriminalisten einen eigenen Namen gegeben haben: Home-Invasions. Auch in Österreich häufen sich die Fälle. Die Opfer bleiben nicht nur materiell beraubt, sondern vor allem psychisch traumatisiert zurück.