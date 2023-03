Immer mehr Bundesländer erleichtern die Jagd auf den Wolf

Bisher wurden in Österreich drei Tiere erlegt. Ab 1. April dürfen auch in Tirol "Problemwölfe" geschossen werden.

Die Jagd auf Wölfe wird in Tirol erleichtert. Damit folgt das Land dem Beispiel anderer Bundesländer, in denen es bereits jetzt erlaubt ist, Wölfe zu schießen, etwa wenn sie sich ständig zu nahe an Siedlungen heranwagen oder wenn sie eine gewisse Anzahl von Weidetieren, dabei geht es vor allem um Schafe, gerissen haben. Salzburg, Kärnten, Niederösterreich und Oberösterreich haben entsprechende Regelungen erlassen bzw. angekündigt.

In Tirol wird die Entnahme von Wölfen, die an sich streng geschützt sind, ab ...