Immer mehr drängen sich bei Impfung vor

"Der Lack der Rücksichtnahme wird dünner", beschreibt ein Psychotherapeut. Man dürfe die Angst der Menschen nicht unterschätzen.

Die Berichte, dass Personen gegen Corona geimpft werden, obwohl sie noch nicht an der Reihe sind, mehren sich. Etwa aus Vorarlberg. Diesmal betrifft es den Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt (65), der sich in einem Seniorenheim in Feldkirch-Gisingen impfen ließ, obwohl dem offiziellen Impfplan gemäß Politiker noch nicht an der Reihe sind. Er stehe ständig mit Bewohnern von Seniorenheimen in Kontakt, begründete Matt seine Immunisierung. Zudem habe er die letzte zur Verfügung stehende Impfdosis erhalten, "die sonst verloren gegangen wäre". Heimleiter ...