In den vergangenen drei Jahren wurden 12.000 Pakete mit Rauschmitteln aller Art aus dem Verkehr gezogen. Vor allem im Darknet werden die verbotenen Substanzen bestellt.

Das Internet verändert den Drogenmarkt. Zumindest zehn Prozent der Rauschmittel werden in Österreich bereits per Paket und Postversand an die Konsumenten gebracht. Darauf weist der Leiter des Büros für Suchtmittelkriminalität im Bundeskriminalamt, Daniel Lichtenegger, hin. Und dabei sind es nicht ...