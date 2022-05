Immer mehr Klimaforscher rufen zu zivilem Ungehorsam auf

In den vergangenen Wochen haben Klimaforscherinnen und Klimaforscher weltweit zu zivilem Ungehorsam aufgerufen und sich auch selbst an Protesten gegen die Klimapolitik beteiligt. Für den Politologen Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der BOKU Wien, handelt es sich um eine "relativ neues Phänomen", wie er der APA sagte. Eine Rolle gespielt hat dabei auch die Rede von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres Anfang April bei der Vorstellung des jüngsten IPCC-Berichts.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/J Peter Kalmus: "Mache das für meine Söhne"