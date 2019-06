Nach sechs tödlichen Motorradunfällen zu Pfingsten warnt ein ÖAMTC-Experte: Viele Biker seien mit schlechter Schutzausrüstung unterwegs. So steigt die Zahl der Motorrad-Toten stetig, obwohl die Maschinen immer "klüger" werden.

Zunächst die nackten Zahlen: In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Unfälle mit Mofas und Motorrädern gesunken: Rund 8500 waren es 2014, 2018 dann "nur" noch 8100. Der Anteil an Unfällen mit "großen Maschinen" (also keine Mopeds) nahm ...