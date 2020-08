Immer noch mehr als 60 Vermisste nach Explosion in Beirut

Vier Tage nach den verheerenden Explosionen in Beirut werden in der libanesischen Hauptstadt immer noch mehr als 60 Menschen vermisst. Ein Vertreter des Gesundheitsministeriums sprach am Samstag von 154 Toten und mehr als 60 Vermissten. Die österreichische Regierung stellte unterdessen eine Million Euro Soforthilfe aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) für den Libanon zur Verfügung.

SN/APA (AFP)/PATRICK BAZ Soforthilfe für den Libanon