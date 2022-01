Immer öfter Guerilla-Demos gegen Corona-Maßnahmen

Die Veranstalter von Coronaprotesten verändern ihre Taktik: Sie ziehen in kleineren Gruppen durch Ortschaften und üben Druck auf Bürgermeister aus. Die Stimmung wird aggressiver.

Allein in Oberösterreich fanden vergangenen Sonntag 16 Demonstrationen in kleineren Städten und Ortschaften statt. "Komplett verstreut im ganzen Bundesland, das kann man nicht auf eine Region eingrenzen", sagt Michael Babl, Polizeisprecher ob der Enns. Von Waxenberg im Mühlviertel über Ottensheim nahe Linz, in Braunau, Gmunden und Steyr. Diese Verlagerung in Landregionen sei möglicherweise ein Versuch, die Polizei vor größere Aufgaben zu stellen, eine Art Guerillataktik.

Ähnliche Vorgänge beobachtet die Polizei in Vorarlberg. Seit einigen Wochen seien dort unangemeldete ...