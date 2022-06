Immer weniger Grundwasser in Österreich - das hat Folgen

Der Osten Österreichs leidet seit einem Dreivierteljahr unter viel zu wenig Niederschlag. Für die unterirdischen Wasservorräte hat das unabsehbare Folgen.

Helmut Herlicska vom Wasserleitungsverband Burgenland zeichnete kürzlich ein düsteres Bild von der Zukunft des Grundwassers in Teilen Österreichs. Es werde Engpässe geben, man müsse rechtzeitig reagieren. Im Nordburgenland sowie im angrenzenden südlichen Wiener Becken habe es derart wenig geregnet, dass "uns in fünf Jahren ein gesamter mittlerer Jahresniederschlag fehlt". Soll heißen: Statistisch gesehen gab es in dieser Zeitspanne ein ganzes Jahr lang überhaupt keinen Niederschlag.

Die Folgen sind jetzt schon deutlich sichtbar. Der Wasserstand des Neusiedler Sees ist ...