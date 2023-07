Immodeals des Gemeindebund-Chefs: Krismer will Transparenz

Rund um Grundstücksverkäufe von Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl in Grafenwörth (Bezirk Tulln), wo der ÖVP-Politiker Bürgermeister ist, fordert die Landessprecherin und Klubobfrau der Grünen Niederösterreich, Helga Krismer, mehr Transparenz und Änderungen der bestehenden Regelungen. Notwendig sei ein "gesetzlicher Rahmen, der die Grauzone zwischen Amtsmissbrauch und einer als unmoralisch anmutenden Profitmacherei klärt", teilte sie am Freitag in einer Aussendung mit.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl steht in der Kritik