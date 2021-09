Impf-Abstimmung durch zwei konträre Volksbegehren

Die Eintragungswoche für oder gegen eine Impfpflicht startet am Montag. Wie schon beim Thema Rauchen gibt es dadurch für die Bürger die Möglichkeit einer demokratischen Abstimmung.

Am kommenden Montag, 20. September, beginnt die Eintragungswoche für vier Volksbegehren in Österreich. In allen Gemeindeämtern können die jeweiligen Anliegen bis einschließlich 27. September unterzeichnet werden. Zwei davon sind wie schon beim Thema Rauchen im Vorjahr ein und demselben Thema gewidmet - eines ist dafür, bei einer Gefährdung des Gesundheitssystems notfalls eine Impfpflicht in Österreich einzuführen, das andere ist gegen eine solche Impfpflicht.

Einer der Initiatoren der "Impf-abstimmung", Rechtsanwalt Marcus Hohenecker aus Groß-Enzersdorf (NÖ), der früher bei der ...