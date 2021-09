Impfen im Wiener Gemeindebau gestartet

Im Wiener Gemeindebau wird seit heute, Montag, gegen Corona geimpft. Wiener Wohnen und das Nachbarschaftsservice "Wohnpartner" bieten die Immunisierung in Wohnpartner-Lokalen an. Der Auftakt fand im Reumannhof in Margareten statt. Eine Reihe weiterer Gemeindebauten folgt in den kommenden Tagen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Auftakt im Reumannhof in Margareten