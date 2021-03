Impfgremium empfiehlt AstraZeneca auch für über 65-Jährige

Das Nationale Impfgremium (NIG) hat sich am Freitag für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca ohne oberes Alterslimit ausgesprochen - und somit auch für alle Personen über 65 Jahren sowie Hochrisikopersonen. "Die Impfkampagne wird damit weiter an Fahrt aufnehmen", betonte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gegenüber der APA. Man sei dem Ziel, jedem Menschen in Österreich bis in den Sommer einen Impfstoff zur Verfügung zu stellen, ein weiteres Stück näher.

SN/APA (AFP)/JENS SCHLUETER Gesundheitsminister sieht neuen Schwung für Impfkampagne