Impfkoordinatorin Reich gegen komplettes Masken-Aus im Juli

Impfkoordinatorin Katharina Reich hat sich am Dienstagabend in der "ZiB2" des ORF klar gegen ein komplettes Aus für die Masken - etwa in Handel oder Öffis - mit 22. Juli ausgesprochen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte eine solche weitere Lockerung vor gut einer Woche in Aussicht gestellt, sofern sich die Situation weiterhin gut entwickelt. "Ich sage es ganz offen, ich bin nicht für ein Ende der Maskenpflicht", sagte Reich im ORF.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER In kritischen Bereichen wie den Öffis gilt weiterhin Maskenpflicht