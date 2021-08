Impflicht bei Neuaufnahmen in NÖ Kindergärten

In Niederösterreich gilt künftig bei Neuaufnahmen in den Kindergärten Corona-Impfpflicht. Sowohl für die Pädagogen, die vom Land neu eingestellt werden, als auch für von den Gemeinden neu beschäftigte Betreuerinnen und Betreuer ist eine Impfung Voraussetzung, teilte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Sonntag mit. Das Vorgehen sei mit den Gemeindevertretern abgesprochen.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Kinder sollen durch Impfung der Betreuerinnen geschützt werden