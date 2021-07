Impfpflicht in Niederösterreich für neue Landesbedienstete

Das Land Niederösterreich wird per 1. September eine Impfverpflichtung für Neuaufnahmen in den Landesdienst einführen. "Das gilt für alle Bereiche, nicht nur für die Gesundheitsberufe oder die Landeslehrer. All jene, die in den Landesdienst aufgenommen werden wollen, müssen geimpft sein und sich verpflichten, diesen Impfschutz aufrecht zu erhalten", sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum "Kurier" (Sonntag-Ausgabe).

Mikl-Leitner: Niederösterreich will "Vorbildfunktion" übernehmen