Impfung - Mückstein: Empfehlung für Booster ab 12 Jahren steht bevor

Das Nationale Impfgremium (NIG) wird demnächst eine Empfehlung für eine Booster-Impfung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren abgeben. Das kündigte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Dienstag bei einer Pressekonferenz an. Demnach erwartet der Ressortchef die Empfehlung des NIG bereits für morgen, Mittwoch. Bisher gab es das Booster-Angebot nur für über 18-Jährige. Lediglich in Wien wurde die Drittimpfung ab 16 angeboten.

SN/pixabay