Impfung: Was heißt eigentlich "off label"?

Ärzte müssen Patienten über solche Impfungen genau aufklären.

Kinder unter zwölf Jahren können nur "off label" geimpft werden. Wer zwei Mal mit AstraZeneca geimpft ist und nun den dritten Stich etwa mit dem Biontech/Pfizer-Vakzin von erhält, ebenso. Aber was bedeutet "off label" eigentlich und welche Konsequenz hat das?

Der Leiter des Impfreferats der Österreichischen Ärztekammer, Rudolf Schmitzberger, sagt, "off label" bedeute, dass der Impfstoff, der verwendet wird, noch nicht offiziell zugelassen ist, und zwar für diese konkrete Anwendung oder für eine bestimmte Altersgruppe. So gebe es ...