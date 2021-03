Impfvordrängler in Heim werden nicht angeklagt

Die Staatsanwaltschaften können die viel kritisierten Fälle aus rechtlichen Gründen strafrechtlich nicht weiter verfolgen. Nun stellte auch die Staatsanwaltschaft in Ried im Innkreis ihre Verfahren ein.

Die bekannt gewordenen Fälle von Impfvordränglern im Innviertel werden von der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis nicht angeklagt. Das gab Behördenleiter Alois Ebner am Dienstag bekannt. Die Einstellung der Verfahren sei "aus rechtlichen Gründen erfolgt, weil sämtliche Vorgänge im Zusammenhang mit den Impfungen - von der Bestellung bis zur Verimpfung - nicht als Akte der Hoheitsverwaltung zu werten sind, sondern in den Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung der Behörden fallen", erläuterte Ebner. Daher komme das Delikt des Amtsmissbrauchs nicht in Betracht. Nach den ...