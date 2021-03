In den Haftanstalten gibt es große Probleme mit Gewalt

Drei von vier Befragten berichten von Gewalterfahrungen in allen Facetten in den heimischen Justizanstalten. Nach der umfassendsten Studie dazu in Österreich ist das Problem für Frauen nicht geringer. Das fand das Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS) in Wien heraus, das seit kurzem zur Universität Innsbruck gehört. Fast 400 Häftlinge wurden befragt, auch Anstaltsleiter wurden interviewt.

Aggressives Anschreien, Tritte und Schläge, aber auch sexuelle Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen - das Bild, das die beiden Wiener Soziologinnen Veronika Hofinger und Andrea Fritsche vom Strafvollzug in Österreich zeichnen, ist dramatisch. Demnach berichteten in der bisher umfassendsten Studie zu dem Thema drei von vier Befragten von Gewalterfahrungen in irgendeiner Form. Der überwiegende Teil der Gewaltsituationen habe sich in den vergangenen drei Jahren ereignet. Besonders betroffen davon sind Personen in alten, überfüllten Gefängnissen sowie Jugendliche und jene Menschen, die ...