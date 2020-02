Die Allianz "Pro Hund" fordert ein einheitliches Hundehaltegesetz. Der Föderalismus bewirkt bei den Vierbeinern ganz seltsame Konstellationen. Hier einige Beispiele für das Wirrwarr.

Drei Bundesländer in Österreich definieren in ihren Hundehaltegesetzen bestimmte Rassen als gefährlich. Für diese "Listenhunde" gelten daher in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg verschärfte Regelungen wie generelle Leinen- und Maulkorbpflicht. Gelistet werden in jedem Land zehn bis 15 Rassen. "Nicht einmal ...