In der Regel wird es teuer

In Vorarlberg sollen in Landesschulen künftig kostenlose Menstruationsartikel aufliegen. Forderungen nach einer bundesweiten Lösung werden indessen immer lauter.

Im Schnitt gibt jede Frau im Lauf ihre Lebens rund 3400 Euro für Binden, Slipeinlagen, Tampons und Schmerztabletten aus. Gerade für Mädchen und Frauen in prekären Lebenssituationen kann es ein Problem sein, das Geld für diese notwendigen Artikel aufzubringen. Die Hilfsorganisation Caritas und die Plattform "Erdbeerwoche" stellten zum Internationalen Frauentag am 8. März das Thema "Periodenarmut" von armutsgefährdeten oder wohnungslosen Frauen in den Vordergrund. Österreichweit seien knapp 526.000 Frauen armutsgefährdet. Mit der Schauspielerin Valerie Huber riefen "Erdbeerwoche" und Caritas nun eine ...