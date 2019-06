In einem großen Park in Wien lag tagelang ein totes Baby

Eine verzweifelte Mutter versteckte ihr totes Kind in einer öffentlichen Parkanlage. Um solche Fälle zu verhindern, sei das Wichtigste, dass Frauen wüssten, was sie tun könnten, sagt eine Ärztin. Die Polizei sucht nun nach der Kindesmutter und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Es sind tragische und zum Glück seltene Einzelfälle, aber nun war es nach längerer Zeit wieder einmal in Wien der Fall: Ein totes Baby, abgelegt in einem Plastiksack, wurde in einem öffentlichen Park gefunden. Nun sucht die Polizei nach der ...