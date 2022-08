In Feldmesse wird Opfer des Festzelteinsturzes in OÖ gedacht

Zum fünften Jahrestag des Einsturzes eines Zeltes am Frauscherecker Zeltfest (Bez. Braunau), bei dem zwei Menschen ihr Leben verloren und weitere 115 verletzt worden waren, hält die Freiwillige Feuerwehr Frauschereck am Sonntagvormittag eine Feldmesse. Durch einen schweren Sturm war ein Festzelt in St. Johann am Walde eingestürzt, während sich 700 Feiernde darin aufhielten.

SN/APA/MANFRED FESL/MANFRED FESL Der Orkan forderte zwei Tote und 115 Verletze