Mann stach Ehefrau in oö. Fitnessstudio nieder

Ein 27-Jähriger hat Mittwochnachmittag in Vöcklabruck seine 25-jährige Ehefrau in einem Fitnessstudio, in dem sie arbeitet, mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt. Der Täter wurde wenig später dank einer guten Beschreibung festgenommen, bestätigten die oberösterreichische Polizei und die Staatsanwaltschaft Wels.

SN/APA/LAUMAT.AT/MATTHIAS LAUBER Mann stach Ehefrau bei ihrer Arbeit in einem Fitnessstudio nieder