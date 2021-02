In Heimen sollen bald zwei Besuche pro Woche erlaubt werden

Bewohner von Alters- und Pflegeheimen sollen in einem ersten Lockerungsschritt der restriktiven Coronamaßnahmen künftig zwei Besucher zwei Mal in der Woche empfangen dürfen. Das hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwoch in einem Pressegespräch bekanntgegeben. Man sei derzeit am Finalisieren und versuche, dies möglichst rasch umzusetzen.

SN/APA (dpa)/Oliver Berg Bewohner sollen künftig mehr Besucher empfangen dürfen