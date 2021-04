In Millionenkrimi packt ein Whistleblower aus

Hausdurchsuchung, Strafanzeige: Trotzdem zog Vermögensverwalter Investoren noch fünf Jahre Geld aus der Tasche. Hat die Kontrolle versagt?

Am kommenden Mittwoch startet in Wien ein Strafprozess wegen Untreue gegen einen Vermögensverwalter. Verhandelt wird eine Schadenssumme von 769.000 Euro, um die der 64-Jährige 35 Investoren in den Jahren 2017 und 2018 in Zusammenhang mit einer Firma namens Savira pharmaceuticals GmbH gebracht haben soll. Das ist nur ein minimaler Teil dessen, was der in U-Haft sitzende Beschuldigte mit einem undurchsichtigen Firmengeflecht unter dem Konstrukt Schilling Wirtschaftsberatung und Schilling Treuhand seit Anfang 2000 an Schaden angerichtet haben dürfte. Rund 400 geschädigte ...