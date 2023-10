In Österreich bekommen Hunde mehr Liebe als Katzen

Tierhalter kümmern sich besser um Hunde als um Katzen. Zu diesem Schluss kam eine repräsentative Studie, die in Österreich, Dänemark und dem Vereinigten Königreich unter insgesamt mehr als 2100 Hunde- und/oder Katzenbesitzern durchgeführt wurde.

Die Forschenden rund um Erstautor Peter Sandøe veröffentlichten die Ergebnisse am Montag in der Fachzeitschrift "Frontiers in Veterinary Science". Sie verwendeten für ihre Studie vier Messgrößen: Lexington Attachment to Pets Scale (LAPS) - also die emotionale Bindung zum Tier -, das Vorliegen einer Krankenversicherung für das Haustier, die Bereitschaft, für lebensrettende Behandlungen zu zahlen, und die Erwartung an veterinärmedizinische Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten.

Es zeigte sich, dass in allen drei Ländern Hundehalterinnen und -halter einen höheren LAPS aufweisen als Katzenbesitzerinnen und -besitzer. In allen drei Ländern waren mehr Hunde als Katzen versichert. Dabei war in Großbritannien das Verhältnis deutlich geringer als in Dänemark. Bei der Bereitschaft, für lebensrettende Behandlungen einen bestimmten Betrag zu bezahlen, war die Zahl der Hundebesitzer höher als jene der Katzenbesitzer. In allen drei Ländern kümmern sich die Menschen mehr um ihre Hunde als um ihre Katzen, dabei gibt es zwischen den Ländern aber deutliche Unterschiede. Die Studienautorinnen und -autoren kamen zu dem Schluss, dass es sich demnach um kein universelles Phänomen handle, dass sich Menschen weniger um ihre Katzen kümmern als um ihre Hunde.

Unterschiedliche Zeitpunkte der Urbanisierung

Die Forschenden verweisen auf die Ähnlichkeiten zwischen den Ländern, in denen die Umfrage stattfand. Sie verweisen aber auch auf die unterschiedlichen Zeitpunkte der Urbanisierung, die in Großbritannien am frühesten begann, gefolgt von Österreich und dann von Dänemark. In der Studie wird festgehalten, dass dies die Sorgen der Besitzer um ihre Katzen begründen könnte. Denn in traditionellen ländlichen Umgebungen gab es viele Katzen, die nicht ins Haus durften und daher auch weniger an den Menschen gebunden waren. Hunde dagegen waren in einer Arbeitsbeziehung zu Landwirten oder anderen Arbeiten. Daher könnte es sein, dass in Ländern, in denen die Urbanisierung früher stattfand, der Unterschied zum Bezug zwischen Katze und Hund nicht so ausgeprägt sein könnte. Zwar zeigten die Studienergebnisse, dass sich die Besitzer in allen drei Ländern mehr um Hunde als um Katzen zu kümmern schienen, der Grad sei aber unterschiedlich, heißt es in dem Fachartikel. So gebe es in Großbritannien keine großen Unterschiede zwischen Hund und Katz, in Österreich war der Unterschied stärker und in Dänemark am ausgeprägtesten. Dies spreche gegen die Annahme, dass die menschliche Fürsorge lediglich auf das unterschiedliche Verhalten von Katz und Hund zurückzuführen sei.

Die Forschenden berufen sich dabei auch auf neue Studienergebnisse aus den USA - wo ein Großteil der Katzen nur im Haus lebt: Diese zeigten, dass Hundebesitzer nur geringfügig stärker an ihr Haustier gebunden sind als Katzenbesitzer. Das könne die These stützen, dass die Fürsorge von Tierbesitzern steige, je näher die Katzen bei ihnen seien, heißt es in der Studie. Wenngleich sich die Unterschiede zwischen Großbritannien und Dänemark nicht allein damit erklären ließen, da in beiden Ländern die Mehrheit der Tiere die Möglichkeit hätte, sich auch im Freien aufzuhalten. Es gebe aber Grund zur Annahme, "dass die Tatsache, dass sich Katzenbesitzer weniger um Katzen kümmern, keine natürliche Tatsache ist, die sich einfach aus dem wahrgenommenen Verhalten der Tiere ergibt. Stattdessen könnte es von kulturell geprägten Faktoren abhängen (oder so vermuten wir), einschließlich des Grades des Kontakts und der Abhängigkeit", heißt es in der Studie.

Länderübergreifende Unterschiede

Die Verwendung der vier genannten Messgrößen führte den Studienautoren zufolge zu einigen weiteren länderübergreifenden Unterschieden: Insbesondere seien in den drei Ländern über die vier Messgrößen hinweg schwankende Muster in Bezug auf das allgemeine Niveau der Bindung und Versorgung festgestellt worden: LAPS und die Bereitschaft, lebenserhaltende Maßnahmen für das Tier zu bezahlen, seien in Dänemark niedriger (und zwar sowohl für Hunde als auch für Katzen). Auch die Erwartung an tierärztliche Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten ist in Dänemark den Studienergebnissen zufolge meist geringer. Andererseits ist der Besitz einer Krankenversicherung für Haustiere in Dänemark (sowohl für Hunde als auch für Katzen) weiter verbreitet als in Österreich. "Diese Schwankungen werfen die Frage auf, ob es einige Messgrößen gibt, die eine Betreuungsbeziehung genauer abbilden als andere. In Anbetracht unserer Ergebnisse liegt der Schluss nahe, dass von den vier Maßen neben LAPS die Bereitschaft, für lebensrettende Behandlungen zu zahlen, ein gutes Maß dafür ist, wie sehr sich die Besitzer um ihre Haustiere kümmern."

Die Forschenden erklären dies mit der zuvor genannten Tatsache, dass die Urbanisierung in Dänemark später eingesetzt habe. "Dänemark ist näher an seiner landwirtschaftlichen Vergangenheit und in einem einem landwirtschaftlichen Umfeld werden Tiere im Allgemeinen, einschließlich Hunde, in Bezug auf die emotionale Bindung eher auf Distanz gehalten."

Die Ergebnisse der Studie seien für den Kleintiersektor, andere Wirtschaftszweige und Nichtregierungsorganisationen von Bedeutung, die sich für die künftige Entwicklung der menschlichen Beziehungen zu Hunden und Katzen interessierten, heißt es. "Die Hauptaussage ist, dass das Ausmaß, in dem sich die Besitzer um ihre Hunde und Katzen kümmern, nicht allein durch die Natur der Tiere begrenzt oder anderweitig definiert ist und sich weiterentwickeln kann, wenn sich der Lebensstil der Menschen ändert."