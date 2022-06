In Psychiatrie im Bett fixiert

Rund 18.000 Menschen werden jährlich wegen akuter Gefährdung in Psychiatrien eingewiesen und dort angehalten. Die Volksanwaltschaft hat den heiklen Bereich unter die Lupe genommen.

Gewalt ist in psychiatrischen Abteilungen allgegenwärtig. "Die Beschäftigten sind immer wieder mit aggressiven Patientinnen und Patienten konfrontiert. Und sie müssen selbst Gewalt in Form von Zwangsmaßnahmen ausüben", sagt Volksanwalt Bernhard Achitz. Die unabhängige Kontrolleinrichtung hat sich angesehen, wie in den 31 Psychiatrien in Österreich Deeskalationsschulungen und Fixierungen gehandhabt werden.

Das Ergebnis: Diplomierte Pfleger (64 Prozent) und Pflegeassistenz (55 Prozent) erhalten in den Einrichtungen verpflichtend Deeskalationsschulungen, bei Ärzten sind es nur mehr 51 Prozent, bei Therapeuten 29 Prozent, sonstige ...