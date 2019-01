In Radstadt war es im Jänner österreichweit am kältesten

Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wurden in dem Pongauer Ort sowohl am 24. als auch am 30. Jänner knapp minus 21 Grad gemessen.

Wie die ZAMG am Mittwoch informierte lag der Monat Jänner von der Temperatur her bundesweit auf den Bergen und auch in vielen Tälern deutlich unter dem klimatologischen Mittel. Ähnlich kalt war es auf den Bergen in einem Jänner zuletzt im Jahr 1987. Zudem sorgten die enormen Schneemengen in der ersten Monatshälfte für einige Rekorde.

Die tiefste Lufttemperatur in einem bewohnten Ort verzeichnete Radstadt - dort hatte es gleich zwei Mal (24. und 30. Jänner) minus 20,8 Grad. Ebenso kalt war es am 24. Jänner in Tannheim in Tirol (1100 m).



Vor allem entlang und nördlich des Alpenhauptkammes, in Tirol und Salzburg, fiel außergewöhnlich viel Schnee. So kam in Reutte (Tirol, 850 m Seehöhe) im Jänner eine Neuschneesumme von 187 cm zusammen. Seit Beginn der Messung dieses Wetterparameters (1982) war dies hier die höchste Summe an Jänner-Neuschnee. Die 15-tägigen Neuschneesummen (1. 1. bis 15. 1.) erreichten in einigen Gebieten ebenfalls neue Rekordwerte. So fiel in Hochfilzen (T, 962 m) in diesem Zeitraum 451 cm Neuschnee. Das entspricht einem Ereignis, das seltener als einmal in 100 Jahren auftritt.

Auch in vielen Salzburger Gemeinden wurden im Jänner beträchtliche Schneehöhen gemessen. Ein Auszug: Lofer 86 cm, Saalbach 112 cm, Abtenau 102 cm, Bischofshofen 59 cm, Radstadt 80 cm, Krimml 66 cm.

Es waren die häufigen Nord- und Nordwestwetterlagen, die besonders in Nordtirol und Salzburg zu sehr viel Niederschlag führten. So fiel in Salzburg im Flächenmittel um 150 Prozent mehr Niederschlag als sonst. Damit gehört der heurige Jänner im Gebiet von Vorarlberg bis Salzburg zu den zehn niederschlagsreichsten der vergangenen 160 Jahre.

Der - laut ZAMG - relativ nasseste Ort österreichweit war im diesjährigen Jänner St. Veit im Pongau (749 m) mit 200 mm Niederschlag. Das ist eine Abweichung vom Monatsmittel der Jahre 1981 bis 2010 um gleich 319 Prozent.

Quelle: SN