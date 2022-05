In Spielzeug geschmuggelte Drogen in Wien entdeckt

Im Postverteilzentrum Inzersdorf in Wien sind in Kinderspielzeug geschmuggelte Drogen entdeckt worden. Wie das Finanzministerium am Samstag berichtete, zeigte der auf Drogen und Tabak spezialisierte Spürhund Kliff - ein zehnjähriger belgischer Schäfer - im April mehrere Sendungen an. Der Spürhund bewies den richtigen Riecher: mehr als ein halbes Kilogramm Cannabis und mehr als 150 Gramm Kokain wurden sichergestellt.

SN/APA/BMF/ZOLL Spürhund Kliff bei der Arbeit