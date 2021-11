In Tirol abgängiger Jugendlicher wurde tot aufgefunden

Ein seit 22. Oktober in Innsbruck abgängiger Jugendlicher ist nun tot aufgefunden worden. Die Leiche des 15-Jährigen wurde im Auffangbecken beim Innkraftwerk in Kirchbichl (Bez. Kufstein) entdeckt. Hinweise auf eine Gewalteinwirkung seien bei der Obduktion keine festgestellt worden, informierte die Polizei. Die Exekutive war von Anfang an von einem Unfallgeschehen ausgegangen.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Die Einsatzkräfte suchten tagelang nach dem 15-Jährigen.