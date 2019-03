In Tirol gefundene Fliegerbombe entschärft

Die in Wörgl in Tirol (Bezirk Kufstein) am Mittwochnachmittag bei Grabungsarbeiten gefundene Fliegerbombe hat am späten Abend vom Entminungsdienst entschärft werden können. Die Evakuierung der Gebäude im Umkreis von 200 Metern konnte gegen 20.15 Uhr wieder aufgehoben werden, teilte die Polizei mit.

SN/APA/ZOOM.TIROL Fliegerbombe war 250 Kilogramm schwer