In Wahlbetrugsaffäre wurde nun die Anklage ausgedehnt

Die Unregelmäßigkeiten, die vor zwei Jahren in einigen Bundesländern bei der Wirtschaftskammerwahl festgestellt wurden, ziehen immer noch Kreise. In einem Strafprozess in Wels geht es nun für die Staatsanwaltschaft auch um Urkundenfälschung. Betroffen waren Stimmabgaben in den Fachgruppen Personenbetreuung. Dort sind auch ausländische Pflegerinnen, die in Österreich selbstständig tätig sind, stimmberechtigt.

SN/franz neumayr - pressefoto neuma Bei der Wirtschaftskammerwahl 2020 kam es in mehreren Bundesländern zu Unregelmäßigkeiten, in Wels läuft noch ein Strafprozess (Symbolbild).