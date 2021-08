In Wien drohen Tausende Delogierungen

Die Arbeiterkammer schlägt Alarm: Vor allem Alleinverdiener in klassischen Trinkgeldbranchen stehen vor dem Verlust ihrer Wohnung.

Corona treibt viele armutsgefährdete Menschen in die Wohnungslosigkeit. In den nächsten Monaten drohen 5000 Delogierungen allein in Wien, wobei rund die Hälfte davon als Folge der Pandemie zu sehen ist. Insgesamt 10.000 Menschen könnten ihre Bleibe verlieren, warnt Thomas Ritt, Leiter der Abteilung Kommunalpolitik in der Arbeiterkammer Wien. Die Regierung habe wegen der dramatischen Lage vieler Armutsgefährdeter zwar einen mit 24 Millionen Euro dotierten Hilfsfonds zugesagt, für die Betroffenen seien aber vor allem schnelle Hilfszahlungen lebenswichtig.

