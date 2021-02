In Wien erhält nun Hochrisikogruppe die Corona-Impfung

In der Bundeshauptstadt Wien wird am heutigen Mittwoch mit der Corona-Impfung von Senioren über 80 Jahren, der Hochrisikogruppe, von Personen mit Behinderungen und von Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen in hochexponierten Bereichen (zum Beispiel Covid-19-Labore) begonnen, teilte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA mit. Die Injektionen werden dabei hauptsächlich in zwei neuen Corona-Impfzentren gesetzt, die heute in Betrieb gehen.

SN/dpa/Felix Kästle Wien impft ab sofort auch in zwei Corona-Impfzentren