In Wien und Niederösterreich starten die Semesterferien

Der letzte Schultag vor Beginn der Semesterferien in Wien und Niederösterreich steht am Freitag ausnahmsweise nicht im Zeichen der Zeugnisverteilung. Aufgrund der Coronapandemie soll ein größerer Andrang vermieden werden - die Schulnachrichten werden den Schülern daher zumeist erst am Montag und Dienstag nach den Ferien überreicht. Am 8. Februar soll die Schule mit einem Schichtbetrieb beginnen, an dem sich die Schüler mit Präsenzunterricht bzw. Hausübungstagen abwechseln.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Zeugnisse werden diesmal nur wenige abgeholt