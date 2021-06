In Wiener City niedergestochener 21-Jähriger in Lebensgefahr

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in der Wiener Innenstadt niedergestochen und schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Wiener Berufsrettung auf APA-Anfrage erklärte, erlitt der junge Mann multiple Stichverletzungen im Thoraxbereich. Er befindet sich in Lebensgefahr.

