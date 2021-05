In zehn Wiener Testboxen kann nun auch gegurgelt werden

"Alles gurgelt" heißt es nun auch in Testcontainern: Nachdem in Wien bereits seit einiger Zeit PCR-Tests daheim via Smartphone und Videofunktion absolviert werden könnten, ist dies nun auch in "Gurgel-Boxen" möglich. Dort können Wienerinnen und Wiener ab morgen direkt an Ort und Stelle einen Test durchführen. Nötig ist nur eine Anmeldung, die telefonisch oder online erfolgen kann. Insgesamt werden zehn Boxen im gesamten Stadtgebiet zur Verfügung stehen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Bürgermeister Ludwig besuchte die erste Einrichtung am Montag