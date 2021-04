Infektionen haben sich bei 3000 eingependelt

Experten sprechen von Stabilisierung auf hohem Niveau, das Intensivstationen nicht entlastet.

Die Zahlen der neuen Coronainfektionen pendeln sich auf hohem Niveau ein. Zu diesem Schluss kommt das Covid-Prognosekonsortium in seinem aktuellen Bericht. "Auf Basis der vorliegenden Zahlen gehen wir davon aus, dass die Zahl der Neuinfektionen in der kommenden Woche um die 3000 stabil bleibt", sagt Florian Bachner, Systemanalytiker bei der Gesundheit Österreich (GÖG). Die Maßnahmen, die die Politik ergriffen hat, um den Anstieg der Neuinfektionen einzudämmen, greifen - etwa der Lockdown in den östlichen Bundesländern, die Ausreisetests in den Hochinzidenzregionen, ...