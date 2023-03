Inflation und Krieg: Trend zu Selbstversorgung im Garten

Noch zeigt der Winter, was er kann. Es ist frostig und in den vergangenen Tagen hat es in vielen Gegenden Österreichs teils kräftig geschneit. Nichtsdestotrotz steht der Frühling vor der Tür und viele Gartenfreunde warten sehnsüchtig darauf, in ihrem Grün aktiv werden zu können. Allerdings scheinen die gesellschaftlichen Entwicklungen, wie die Inflation, darauf abzufärben, wie der Garten genutzt wird. Eine aktuelle Studie des Meinungsforschungsinstituts Imas im Auftrag von Gardena legt nahe, dass das Thema Selbstversorgung bei Gartenfreunden immer höher im ...